Требуется установить парсер каталогов, рсс-граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок80 просмотров

Требуется установить и настроить:

1. Парсер каталогов с других сайтов.

2. Рсс-ленту которая берет новости с других сайтов.

3. Форма вопросов-ответов (посетители задают, консультант отвечает)

Сайтов несколько. Движки - wordpress и dle, и без движка на инклудах

DLEWordPress
15 лет назад
crossfusion
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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