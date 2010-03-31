Система накопительных баллов для Joomla 1.5

1) Требуется разработать модуль для Joomla 1.5 или предложить уже готовое решение которое должно уметь:

Начислять разного рода баллы на профиль любого зарегистрированного на моем сайте пользователя.

Баллы должны быть видны при входе в персональный аккаунт пользователя, так же необходимо иметь возможность эти балы тратить на разные товары и услуги, переводить их любым пользователям.

Все товары и услуги на которые действует система баллов я должен устанавливать сам из админ панели.

Чтобы не описывать все, смотрите вот этот вариант, но он для DLE:

http://cmsbase.ru/dle/modulsdle/1595-sistema-ballov-system-points-14.html

Меня интересует нечто подобное, может не такое навороченное, но для примера гляньте.

2) Переделка и интеграция модуля System Points 1,4 под Joomla 1.5. Ссылка выше.

3) Доработка модуля Joomunity, а именно дописать для него систему баллов для пользователей.

Ваши предложения я жду на сайте, а так же асе: 450730572 или почте [email protected]