Необходимо быстро создать xml файл для размещения товаров в каталогах. Товары из интернет-магазина mega-market.kiev.ua. Начинать нужно с части бытовой техники, если все устроит - продолжим. Пожалуйста, в предложении пишите цены.
Разработка сайта на Drupal
Добрый день.
Мне необходим человек который сумеет создать аналог сайта http://kharkov.info/ , на Drupal. Наличие портфолио и опыта работы — обязательно. Вам необходимо указать точную стоимость и сроки разработки (техническое задание — kharkov.info). Оплата будет проводиться в рамках Системы Безопасных Сделок, этого сервиса.
В отборе исполнителя будет отдаваться предпочтение хорошему соотношению цены/качества/сроков. В ICQ, Электронную почту, Личные сообщения — НЕ ПИСАТЬ. Все заявки принимаются строго в рамках этого тендера. Если вы не смогли прочитать этот абзац — вы уже не подходите.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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