Разработка сайта на Drupal

Добрый день.

Мне необходим человек который сумеет создать аналог сайта http://kharkov.info/ , на Drupal. Наличие портфолио и опыта работы — обязательно. Вам необходимо указать точную стоимость и сроки разработки (техническое задание — kharkov.info). Оплата будет проводиться в рамках Системы Безопасных Сделок, этого сервиса.

В отборе исполнителя будет отдаваться предпочтение хорошему соотношению цены/качества/сроков. В ICQ, Электронную почту, Личные сообщения — НЕ ПИСАТЬ. Все заявки принимаются строго в рамках этого тендера. Если вы не смогли прочитать этот абзац — вы уже не подходите.

Спасибо.