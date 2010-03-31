Нужна помощь в написании виджета под Windows 7

Нужен человек, знающий JavaScript и имеющий большой опыт написания виджетов под висту и семерку.

Мне требуется консультация по некоторым вопросам, плюс надо будет посмотреть мой код на предмет ошибок, неверных решений и т.д.

В данный момент вопрос такой:

После закрытия диалога настроек виджет зависает при попытке сворачивания/разворачивания (Dock/Undock). Если же окно настроек не открывать - все работает как надо.

Огромная просьба отвечать только если у вас есть реальный опыт и навык.

Предложения из категории "хз че такое, надо у гугла спросить" меня не интересуют, так я и сам могу)