Меню для Joomla 1.5

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Завершен2 заявки151 просмотр

Необходимо переделать меню сайта на joomla 1.5.

Требуется меню как в шаблоне Gavick - The World News:

http://demo.gavick.com/index.php?year=2009&month=Dec

Joomla
15 лет назад
OlgaYat
Ольга 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$22
1 день
Отлично и быстро выполненна работа! Профессионал своего дела! Буду рада сотрудничать в дальнейшем! Рекомендую!
Спасибо Ольге за предоставленную работу. Оплата произведена вовремя и с учетом комиссии. Качественно поставлена задача. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад