Создать xml файл для размещения товара в каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходимо быстро создать xml файл для размещения товаров в каталогах. Товары из интернет-магазина mega-market.kiev.ua. Начинать нужно с части бытовой техники, если все устроит - продолжим. Пожалуйста, в предложении пишите цены.

15 лет назад
mishkol
46 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров