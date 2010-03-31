Создание портала на базе drupal.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок140 просмотров

Создание промышленного портала на базе drupal.

Регистрация предприятий и размещение их в рубрикаторе, публикация компаниями текстовой и графической информации (статьи, продукция, прайс-листы и т.п.) с последующей ее размещением в разделах ресурса и рубрикаторов конкретного раздела.

Примеры сайтов http://www.mirelektro.com/, prom.ua

Drupal
15 лет назад
palivoda
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров