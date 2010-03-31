Плагин для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Добрый день!

Требуется написать плагин под cms wordpress.

Плагин надо писать с ноля. По этому важно, чтобы исполнитель уже имел опыт в написании плагинов под эту cms.

Если у вас есть свободное время - оставляйте контакты.

Детальное ТЗ уже готово и будет выслано кандидатам для полной оценки стоимости и сроков.

Спасибо!

WordPress
15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

avalak
Артём 
35 лет
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15 лет назад
$50
3 дня

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avalak
Артём 
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