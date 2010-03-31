Добрый день. Мне необходим человек который сумеет создать аналог сайта http://kharkov.info/ , на Drupal. Наличие портфолио и опыта работы — обязательно. Вам необходимо указать точную стоимость и сроки разработки (техническое задание ...
Плагин для Wordpress
Добрый день!
Требуется написать плагин под cms wordpress.
Плагин надо писать с ноля. По этому важно, чтобы исполнитель уже имел опыт в написании плагинов под эту cms.
Если у вас есть свободное время - оставляйте контакты.
Детальное ТЗ уже готово и будет выслано кандидатам для полной оценки стоимости и сроков.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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