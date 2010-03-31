Плагин для Wordpress

Добрый день!

Требуется написать плагин под cms wordpress.

Плагин надо писать с ноля. По этому важно, чтобы исполнитель уже имел опыт в написании плагинов под эту cms.

Если у вас есть свободное время - оставляйте контакты.

Детальное ТЗ уже готово и будет выслано кандидатам для полной оценки стоимости и сроков.

Спасибо!