Парсер автомобильного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок255 просмотров

Требуется написать парсер по техническим параметрам автомобильных аксессуаров.

На выходе файл csv в формате категория\бренд\модель\сво-во\значение сво-ва.

Пишите вашу цену и сроки.

Всё уточнения при личной переписке....

15 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Jamon
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$35
1 день
Всё сделано качественно и в срок...все недочёты исправлены быстро - молодец!
С заказчиком приятно работать, все четко и профессионально.

Заявки фрилансеров

Jamon
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад