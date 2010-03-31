Поддержка сайта code igniter

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Закрыт7 заявок137 просмотров

Требуется программист на поддержу сайта http://onlineotvet.ru

Сайт написан на ci.

От вас требуется цена за 1 час работы.

И какой опыт программинга на ci

15 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров