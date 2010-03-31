Сканер форумов

Требуется приложение для сканирования форумов по определенным словам и словосочетаниям, с возможностью добавления новых форумов и ключевиков. Приложение должно при соединении с интернетом сканировать все форумы из своей базы, и, при совпадении указанных слов, загружать весь пост в свое окно. Подробнее через личку.