Требуется приложение для сканирования форумов по определенным словам и словосочетаниям, с возможностью добавления новых форумов и ключевиков. Приложение должно при соединении с интернетом сканировать все форумы из своей базы, и, при совпадении указанных слов, загружать ...
Требуется подправить парсер
Есть парсер яндекс маркета. Данный парсер не хочет копировать изображения. Необходимо эту проблему исправить.
Небольшое описание проблемы было на форуме
http://www.weblancer.net/forum/themes/16970.html?page=1#p279722
Весь код парсера предоставлю выбранному исполнителю. Просьба ни в аську, ни в приват не писать. Таких личностей буду сразу отправлять в игнор.
Оплата через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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