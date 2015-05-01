Требуется приложение для сканирования форумов по определенным словам и словосочетаниям, с возможностью добавления новых форумов и ключевиков. Приложение должно при соединении с интернетом сканировать все форумы из своей базы, и, при совпадении указанных слов, загружать ...
Правка компонента для joomla
Есть компонент доски объявлений (Almond Classifieds 5,4) для джумлы и плагин для вывода панорамных фото-снимков (DevalVR)
Нужно подправить компонент доски чтоб плагин выводился в объявлениях
Думаю что там работы не очень много, просто кое чего поправить где надо чтоб плагин выводился как в контенте.
Сколько это стоит не знаю... предлагайте
компонент и плагин если надо могу отправить или дать ссылки
все это для джумлы 1.5.15
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