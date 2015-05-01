Правка компонента для joomla

Есть компонент доски объявлений (Almond Classifieds 5,4) для джумлы и плагин для вывода панорамных фото-снимков (DevalVR)

Нужно подправить компонент доски чтоб плагин выводился в объявлениях

Думаю что там работы не очень много, просто кое чего поправить где надо чтоб плагин выводился как в контенте.

Сколько это стоит не знаю... предлагайте

компонент и плагин если надо могу отправить или дать ссылки

все это для джумлы 1.5.15