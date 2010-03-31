Требуется приложение для сканирования форумов по определенным словам и словосочетаниям, с возможностью добавления новых форумов и ключевиков. Приложение должно при соединении с интернетом сканировать все форумы из своей базы, и, при совпадении указанных слов, загружать ...
Приложение ВКонтакте
Есть ТЗ, есть дизайн, нужен специалист для программной части приложения, имеющий опыт создания приложений ВКонтакте.
Работы на 3 недели — месяц.
ТЗ скину заинтересовавшим кандидатам.
Присылайте ссылки на сделанные вами приложения.
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