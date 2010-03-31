Создать XML Google Sitemap

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Для нашего сайта разработать XML Google Sitemap, которую Google предлагает в инструментах для веб мастеров

15 лет назад
dtar
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Каталог сайтов с пауком и рейтингом!

    $250

    Добрый день. Необходимо написать Каталог сайтов с параметрами: 1. Добавление урл сайта вручную пользователями, паук смотрим морду и выдает результат в баллах (соответственно владелец сайта ставит иконку с о своим значением ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Калькулятор объёма .stl модели написать

    Необходимо написать on-line калькулятор объёма .stl модели. В двух словах суть такова: 1. пользователь заливает .stl файл и выбирает из списка материал, из которого изделие будет изготавливаться 2. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется подправить парсер

    $10

    Есть парсер яндекс маркета. Данный парсер не хочет копировать изображения. Необходимо эту проблему исправить. Небольшое описание проблемы было на форуме http://www.weblancer.net/forum/themes/16970.html?page=1#p279722 Весь код парсера предоставлю выбранному исполнителю. Просьба ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Флеш-оболочка для электронного журнала

    Необходим исполнитель для разработки журнального флеш-приложения. В наличии сверстанные страницы в InDesign CS4, видеоролики, обложка, заставка, фон, кнопки и т.п. (разработанное дизайнерами). Требуется собрать всё это в флеш-приложение в виде журнала. Имеется скаченный флеш-компонент (плагин) ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка компонента для joomla

    Есть компонент доски объявлений (Almond Classifieds 5,4) для джумлы и плагин для вывода панорамных фото-снимков (DevalVR) Нужно подправить компонент доски чтоб плагин выводился в объявлениях Думаю что там ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение ВКонтакте

    $1000

    Есть ТЗ, есть дизайн, нужен специалист для программной части приложения, имеющий опыт создания приложений ВКонтакте. Работы на 3 недели — месяц. ТЗ скину заинтересовавшим кандидатам. Присылайте ссылки на сделанные вами ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание страницы online активации сертификата

    Доброго времени суток. Необходимо написать страницу онлайн активации подарочного сертификата по следующему примеру: neopresent точка ru/activation на базе готового магазина на движке VamShop. Тех адрес: http://4.sxx144.z8.ru Жду предложений на info собака ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад