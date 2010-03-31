Добрый день. Необходимо написать Каталог сайтов с параметрами: 1. Добавление урл сайта вручную пользователями, паук смотрим морду и выдает результат в баллах (соответственно владелец сайта ставит иконку с о своим значением ...
Создать XML Google Sitemap
Для нашего сайта разработать XML Google Sitemap, которую Google предлагает в инструментах для веб мастеров
Заявки фрилансеров
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