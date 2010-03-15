Программа для просчета объектов, прибыль, зарплата

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  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок879 просмотров

Программирование. ЗАКИДЫВАЮ УДОЧКУ ПОВТОРНО.

Добрый день день господа программисты.

Мне нужна программа для сметирования объектов (от закупки материала до вывода прибыли) в моем случае, это остекление (окна, балконы, и отделкой их).

Программа должна быть легкой в использовании, минимум кнопок-только все нужное.

Обязательно должно быть так что бы я сам мог редактировать прайс лист.

Обязательно должна быть без проблемная поддержка в обслуживании, и без всяких там покупок лицензий.. и так далее..

краткое описание:

объект..

1---- склад – это большое количество материала который хранится на складе и иногда списывается на объекты, не на все подряд – бывает что и совсем не комплектуется объект со склада все закупается на рынке- но эти позиции тоже необходимо просчитывать через программу – просто добавлять вручную с назначением прибыли.

2----- прайс (это все что на складе + покупка на рынке = себестоимость+ работа по монтажу, установке)

3----- себестоимость всех материалов (по закупке для учета расходов и наличия на складе)

4------ стоимость по прайс листу (какие то позиции просто продаются с наценкой а некоторые с наценкой и монтажом)

5------- скидки (устанавливаются в ручную по тому что они все время разные)

6------ откаты посредникам (устанавливаются в ручную по тому что они все время разные)

7----- прибыль (сумма которая остается на компанию за вычетом всех расходов на выплаты посредникам, +доп расходы фирмы)

с которой потом высчитывается зарплата кто работал с этим объектом.

менеждер-консультант %

замерщик -%

монтажник – м.кв

8 остаток-прибыль

все данные в которых подводится итог по сумме. должны быть на виду в каких то ячейках.

вот такой приблизительный расклад.

Я уже не первый день занимаюсь поиском программистов,

во всех остальных предложениях никто не смог адекватно объяснить что за программа как она будет выглядеть, я не хочу терять время на общение не увидев как выглядит программа. неужели никто с этим не сталкивался.

некоторые програмисты предлагали программу на базе 1 с. честно я так и не понял как 1с работает.. по тому что его у нас нет..

программа нужна такая что бы ее можно было копировать, переносить с компа на комп, с нее можно печатать. и самое главное что бы она была одной страницей не должно быть так что бы, для того что бы просчитать какую нибудь позицию нужно лазить по другим файлам папкам из меню.. она должна быть простой в управлении и добавлении данных или изменению их.

Так что убедительная просьба, перед тем как начать общения оцените свои возможности, и подготовьтесь к тому что бы показать какие не будь свои наработки.

И по возможности подготовьтесь к вопросам:

по срокам реальным,

и по стоимости – цены мне предлагали какие то мутные (от 5000 до ***бесконечности.) это как понимать, а главное за что.

РЕШИЛ......... ГОСПОДА ЕСЛИ КТО ТО СЧИТАЕТ ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ТО БУДЬТЕ ГОТОВЫ НА ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ. Я НЕ ГОТОВ НА ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ТРАТИТЬ ПОЛ ЖИЗНИ.

ЕСЛИ КОГО ТО НЕ УСТРАИВАЕТ ИЗВИНИТЕ.

ICQ – 418033863 пишите.

15 лет назад
ost-v
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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