Реализация на C алгоритма Bit-Reversal

Нужно несколько реализиций алгоритма Bit-Reversal для МАССИВА [целых чисел] ПРОИЗВОЛЬНОЙ длины.

1) реализация "по определению" (предположительно она будет неэффективной)

2) вполне оптимизированная реализация

3) прочие варианты специально не искать, только если они подвернутся.

Тестовый проект должен демонстрировать работоспособность всех функций. Никакой красоты не требуется.

Язык программирования: C,C++ (VS или BCB6)

Препочтение уже готовому и работающему в реальном проекте решению.