Программирование. ЗАКИДЫВАЮ УДОЧКУ ПОВТОРНО. Добрый день день господа программисты. Мне нужна программа для сметирования объектов (от закупки материала до вывода прибыли) в моем случае, это остекление (окна, балконы, и ...
Реализация на C алгоритма Bit-Reversal
Нужно несколько реализиций алгоритма Bit-Reversal для МАССИВА [целых чисел] ПРОИЗВОЛЬНОЙ длины.
1) реализация "по определению" (предположительно она будет неэффективной)
2) вполне оптимизированная реализация
3) прочие варианты специально не искать, только если они подвернутся.
Тестовый проект должен демонстрировать работоспособность всех функций. Никакой красоты не требуется.
Язык программирования: C,C++ (VS или BCB6)
Препочтение уже готовому и работающему в реальном проекте решению.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10000
Что собственно нужно. Нужна программа, которая устанавливается на компьютер, составляет список файлов, присваивает каждому файлу хеш-код и вносит список файлов в базу на сервере. Далее. Должна быть строка поиска. Вводим что-то, получаем список результатов, который ...Закрыт15 лет назад
- $350
Доброго времени! Нужно разработать программный модуль, позволяющий обрабатывать http-трафик, сохраняемый в файлах формата pcap. В ататаче ТЗ с описанием предполагаемого функционала программы. ...Завершен15 лет назад
Алгоритм работы: Программа слушает порт на сервере (к примеру 6666) Клиенты подключаются к данному порту, сервер в свою очередь принимает подключение клиента, открывает на прослушивание новый порт и организует "прозрачный" туннель между клиентом ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имеется библиотека DLL, написанная на C#, которая содержит пользовательские функции для Excel 2007. Нужно написать инсталлятор, который бы полностью устанавливал Add-In в Экселе. Инсталлятор должен как инсталлировать, так и деинсталлировать Аддин. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Коллеги! Мной разработана и запрограммирована в маткаде математическая модель гемодинамики левых отделов сердца на безе дифференциальных уравнений. Необходимо перевести из маткада в прикладной софт, искользуя численные методы решения дифуров. ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо написать внешнюю обработку (обработки) для оперативной выгрузки/загрузки документов и справочников из 1С:Предприятие 7.7 в 8.0. Базы сильно отличаются, идентификаторы документов и справочников не совпадают. При переносе должны переноситься не только строковые данные, но и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищу программу, кто поможет найти готов заплатить. Если таких нет, готов заказать. В чем суть программы, имеется папка с изображениями ну например 1000 штук, требуется программа которая берет из этой папки заданное ...Завершен15 лет назад
Нужно поправить скрипт вывода картинок с другого сайта. Раньше скрипт работал. Возможно, связано с настройками выделенного сервера. Код: error_reporting(1); include ("./includes/main_func.inc"); ob_start(); //gzip ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задача --------------------------------------------- Напишите программы шифрования и расшифрования методом подстановки, используя квадрат Полибия [8x8] для рус-ского алфавита ("_", "А", … , "Я", "0", …, "9", "(", ")", "[", "]", "{", "}", ".", ",", ":", ...Завершен15 лет назад