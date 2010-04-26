Разработать программу для обработки pcap файлов

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок358 просмотров

Доброго времени!

Нужно разработать программный модуль, позволяющий обрабатывать http-трафик, сохраняемый в файлах формата pcap.

В ататаче ТЗ с описанием предполагаемого функционала программы.

Жду от вас предложения, цены и сроки.

15 лет назад
Baiker
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

armwebdev
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$350
10 дней
Отличный специалист с качественным и профессиональным подходом к выполнению задания. В ходе реализации достаточно непростого проекта предложил и самостоятельно реализовал множество функций для соответствия функционала программы постановленному ТЗ. Точен в выполнении задания и выдерживании сроков. Сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

armwebdev
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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