Программирование. ЗАКИДЫВАЮ УДОЧКУ ПОВТОРНО. Добрый день день господа программисты. Мне нужна программа для сметирования объектов (от закупки материала до вывода прибыли) в моем случае, это остекление (окна, балконы, и ...
Разработать программу для обработки pcap файлов
Доброго времени!
Нужно разработать программный модуль, позволяющий обрабатывать http-трафик, сохраняемый в файлах формата pcap.
В ататаче ТЗ с описанием предполагаемого функционала программы.
Жду от вас предложения, цены и сроки.
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