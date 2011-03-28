Разработчик ПО на платформе Microsoft .NET Framework

Образование:

- Высшее техническое;

- Специальность: автоматизированные системы;

- Квалификация: инженер-программист;

Специализация:

Разработка прикладного программного обеспечения для ОС Windows. Специализация на какой-либо конкретной предметной области отсутствует - анализирую, проектирую и реализую любую прикладную задачу.

Опыт работы и технологии:

- Опыт разработки программного обеспечения: 4 года;

- Основная платформа разработки: Microsoft .NET Framework. При необходимости могу использовать другие технологии и языки программирования (C/C++, PHP, 1C v. 7.7/8.x);

- Веб-технологии: ASP.NET;

- Пользовательский интерфейс: WinForms, WPF;

- Технологии взаимодействия приложений, сетевые протоколы: WCF, .NET Remoting, sockets, TCP/IP, UDP;

- Офисные технологии: Внешние компоненты (Add-in) для 1С v. 7.7/8.x, плагины для продуктов семейства MS Office 2003/2007/2010;

- Работа с оборудованием: протоколы RS232/485, USB;

- Интернет-технологии: парсеры, грабберы, пауки (разработан унифицированный механизм парсинга данных с сайтов);

Профессиональные качества:

Ответственность, исполнительность.

Прочее:

Уверенное владение английским языком, чтение и перевод технической документации.