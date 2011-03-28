Образование:
- Высшее техническое;
- Специальность: автоматизированные системы;
- Квалификация: инженер-программист;
Специализация:
Разработка прикладного программного обеспечения для ОС Windows. Специализация на какой-либо конкретной предметной области отсутствует - анализирую, проектирую и реализую любую прикладную задачу.
Опыт работы и технологии:
- Опыт разработки программного обеспечения: 4 года;
- Основная платформа разработки: Microsoft .NET Framework. При необходимости могу использовать другие технологии и языки программирования (C/C++, PHP, 1C v. 7.7/8.x);
- Веб-технологии: ASP.NET;
- Пользовательский интерфейс: WinForms, WPF;
- Технологии взаимодействия приложений, сетевые протоколы: WCF, .NET Remoting, sockets, TCP/IP, UDP;
- Офисные технологии: Внешние компоненты (Add-in) для 1С v. 7.7/8.x, плагины для продуктов семейства MS Office 2003/2007/2010;
- Работа с оборудованием: протоколы RS232/485, USB;
- Интернет-технологии: парсеры, грабберы, пауки (разработан унифицированный механизм парсинга данных с сайтов);
Профессиональные качества:
Ответственность, исполнительность.
Прочее:
Уверенное владение английским языком, чтение и перевод технической документации.
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