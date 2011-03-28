armwebdev

Максим armwebdev

 
35 летРоссия/Армавир
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработчик ПО на платформе Microsoft .NET Framework

Образование:

- Высшее техническое;

- Специальность: автоматизированные системы;

- Квалификация: инженер-программист;

Специализация:

Разработка прикладного программного обеспечения для ОС Windows. Специализация на какой-либо конкретной предметной области отсутствует - анализирую, проектирую и реализую любую прикладную задачу.

Опыт работы и технологии:

- Опыт разработки программного обеспечения: 4 года;

- Основная платформа разработки: Microsoft .NET Framework. При необходимости могу использовать другие технологии и языки программирования (C/C++, PHP, 1C v. 7.7/8.x);

- Веб-технологии: ASP.NET;

- Пользовательский интерфейс: WinForms, WPF;

- Технологии взаимодействия приложений, сетевые протоколы: WCF, .NET Remoting, sockets, TCP/IP, UDP;

- Офисные технологии: Внешние компоненты (Add-in) для 1С v. 7.7/8.x, плагины для продуктов семейства MS Office 2003/2007/2010;

- Работа с оборудованием: протоколы RS232/485, USB;

- Интернет-технологии: парсеры, грабберы, пауки (разработан унифицированный механизм парсинга данных с сайтов);

Профессиональные качества:

Ответственность, исполнительность.

Прочее:

Уверенное владение английским языком, чтение и перевод технической документации.

PHP
Отзывы заказчиков
alos1
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
10 баллов
12 лет назад
C#. Для Давиденко Максима
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
valdy
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Программка для работы с АПИ (многопоточная)
Максим выполнил задачу быстро и качественно. Буду в дальнейшем обращаться. Удачи в работе.
Владимир четко поставил задачу, оперативно отвечал на вопросы. Работа была оплачена сразу после завершения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
sander
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Парсер выдачи Яндекса через xml.yandex.ru
Максим, очень приятен в общении. В ходе работы над проектом, вносил все необходимые доработки. Результатом сотрудничества доволен. Спасибо.
Александр замечательный заказчик. Четко ставил задачи, отвечал на возникающие вопросы. Своевременно оплачивал работу. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Cartman
Максим 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
$150
10 баллов
12 лет назад
Программа парсинг сайтов из выдачи.
Зашибенный прогер. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую.
Отличный заказчик и отличный человек. Крайне рад знакомству и сотрудничеству. Активно принимал участие в жизни проекта, отвечал на возникающие вопросы, четко ставил задачи. Работу достойно оплатил
Ответный отзыв
alos1
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
ASP.NET. Создать веб сервис
Максим, справился с задачей на отлично. Отличный программист.
Александр как всегда был отличным заказчиком. Замечательно руководил проектом, достойно оплатил работу
Ответный отзыв
Прикладное ПО
6 отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга