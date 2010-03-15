Простенький сип-клиент

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Закрытнет заявок524 просмотра

Доброго времени суток, веблансеры.

Нужен простенький сип-клиент с возможностью

1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться);

2) распознавания сигналов сети (занято, не берут, сняли трубку);

3) возможность набора на несколько номеров параллельно, т.е. одновременно может пытаться дозвониться на 10 номеров.

Минимальный графический интерфейс, в общем, эконом вариант, но без вреда функционалу. Чем проще в использовании, тем лучше. Нужны люди, имеющие опыт работы с сип-провайдерами, знающие как работают эти сети.

15 лет назад
ApaKyJI
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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