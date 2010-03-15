Программирование. ЗАКИДЫВАЮ УДОЧКУ ПОВТОРНО. Добрый день день господа программисты. Мне нужна программа для сметирования объектов (от закупки материала до вывода прибыли) в моем случае, это остекление (окна, балконы, и ...
Простенький сип-клиент
Доброго времени суток, веблансеры.
Нужен простенький сип-клиент с возможностью
1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться);
2) распознавания сигналов сети (занято, не берут, сняли трубку);
3) возможность набора на несколько номеров параллельно, т.е. одновременно может пытаться дозвониться на 10 номеров.
Минимальный графический интерфейс, в общем, эконом вариант, но без вреда функционалу. Чем проще в использовании, тем лучше. Нужны люди, имеющие опыт работы с сип-провайдерами, знающие как работают эти сети.
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