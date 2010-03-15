Программа для переделки из спарсенного в форум

Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb или ipb

Есть файлики под номерами 1 2 3 4 5 и тд. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме.

Особенности:

- Программа аватары должна брать из папки (рандомно)

- Ники пользователей должны генерироваться автоматически, ну или тоже браться из файла где они заранее нагенерены

- Даты к постам и время также проставляется рандомно, количество постов на юзера также рандомно

В идеале я представлю такое:

Запускаю программу, указываю путь к папке где лежат txt файлы, при чем каждая папка с такими файлами это один из Форумов, ввожу сколько необходимо разделов и прописываю их(Или можно их брать исходя из названия папки), потом диапазон дат на которые разбросать посты, и нажимаю кнопку "Создать" мне предоставляется файл импорта для форума, который загружаю через админку и все, форум готов.

- Допустим мне нужен файл импорта где будет 3 раздела в каждом разделе будет по 3-4 форума.

- Я запускаю программу, выбираю кол-во разделов (В данном случае 3)

- Мне допустим выбрасывает какое то окно где я должен указать кол-во форумов в каждом разделе

- Потом я ввожу данные по названиям форумов и разделов

- Выбираю на каждый форум папку с txt файликами (Каждый файлик это и будет одна тема)

- Нажимаю на кнопку

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