Программа для переделки из спарсенного в форум

Программирование. ЗАКИДЫВАЮ УДОЧКУ ПОВТОРНО. Добрый день день господа программисты. Мне нужна программа для сметирования объектов (от закупки материала до вывода прибыли) в моем случае, это остекление (окна, балконы, и ...
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Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb или ipb
Есть файлики под номерами 1 2 3 4 5 и тд. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме.
Особенности:
- Программа аватары должна брать из папки (рандомно)
- Ники пользователей должны генерироваться автоматически, ну или тоже браться из файла где они заранее нагенерены
- Даты к постам и время также проставляется рандомно, количество постов на юзера также рандомно
В идеале я представлю такое:
Запускаю программу, указываю путь к папке где лежат txt файлы, при чем каждая папка с такими файлами это один из Форумов, ввожу сколько необходимо разделов и прописываю их(Или можно их брать исходя из названия папки), потом диапазон дат на которые разбросать посты, и нажимаю кнопку "Создать" мне предоставляется файл импорта для форума, который загружаю через админку и все, форум готов.
- Допустим мне нужен файл импорта где будет 3 раздела в каждом разделе будет по 3-4 форума.
- Я запускаю программу, выбираю кол-во разделов (В данном случае 3)
- Мне допустим выбрасывает какое то окно где я должен указать кол-во форумов в каждом разделе
- Потом я ввожу данные по названиям форумов и разделов
- Выбираю на каждый форум папку с txt файликами (Каждый файлик это и будет одна тема)
- Нажимаю на кнопку
Жду контакты, сроки и цены
Выбранный исполнитель
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