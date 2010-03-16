Создаём мост Skype - телефон

Задача

организовать передачу данных между мобильным телефоном стандарта GSM и Skype

в наличии имеются:

1 мобильный телефон

1 компьютер ( или некое wifi устройство, его заменяющее, и поддерживающее скайп - далее по тексту "компьютер")

1 сим-карта

2 skype логина: один local - с паролем, другой - удалённый

При входящем звонке на мобильный телефон:

- номер звонящего абонента передаётся сообщением от имени local пользователя skype удалённому пользователю;

- инициируется исходящий звонок skype от local удалённому абоненту;

- при ответе удалённого абонента инициируется голосовое соединение;

- в случае обрыва связи необходимо корректно закрыть сессию;

- по окончании соединения данные о соединении заносятся в log;

комментарии:

*все входящие звонки на мобильный направляются ТОЛЬКО ОДНОМУ, определенному в конфигурации, абоненту skype. Если он занят, возможно перенаправление на второго (дополнительного, если имеется) абонента.

*обратного направления (из сети skype наружу на телефон GSM) звонков пока создавать не требуется.

Платформа:

Рассматриваются все варианты, начиная от PC+WIN+GSM заканчивая мобильником, поддерживающим skype и GSM. Кроме Mac.

В вашем предложении прошу обозначать платформу, на которой готовы выполнить задачу.

Оплата WMR, Paypal, или наличные в Москве. Прошу меня простить, но если вы без репутации и портфолио, то о предоплате речи не будет.

Ваши предложения скрыты от других.

PS: смотрим сюда, может новые мысли появятся http://www.dlink.ru/ua/products/8/610.html

Как вариант - возможно использование этого или иных устройств.