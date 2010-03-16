Программирование. ЗАКИДЫВАЮ УДОЧКУ ПОВТОРНО. Добрый день день господа программисты. Мне нужна программа для сметирования объектов (от закупки материала до вывода прибыли) в моем случае, это остекление (окна, балконы, и ...
Создаём мост Skype - телефон
Задача
организовать передачу данных между мобильным телефоном стандарта GSM и Skype
в наличии имеются:
1 мобильный телефон
1 компьютер ( или некое wifi устройство, его заменяющее, и поддерживающее скайп - далее по тексту "компьютер")
1 сим-карта
2 skype логина: один local - с паролем, другой - удалённый
При входящем звонке на мобильный телефон:
- номер звонящего абонента передаётся сообщением от имени local пользователя skype удалённому пользователю;
- инициируется исходящий звонок skype от local удалённому абоненту;
- при ответе удалённого абонента инициируется голосовое соединение;
- в случае обрыва связи необходимо корректно закрыть сессию;
- по окончании соединения данные о соединении заносятся в log;
комментарии:
*все входящие звонки на мобильный направляются ТОЛЬКО ОДНОМУ, определенному в конфигурации, абоненту skype. Если он занят, возможно перенаправление на второго (дополнительного, если имеется) абонента.
*обратного направления (из сети skype наружу на телефон GSM) звонков пока создавать не требуется.
Платформа:
Рассматриваются все варианты, начиная от PC+WIN+GSM заканчивая мобильником, поддерживающим skype и GSM. Кроме Mac.
В вашем предложении прошу обозначать платформу, на которой готовы выполнить задачу.
Оплата WMR, Paypal, или наличные в Москве. Прошу меня простить, но если вы без репутации и портфолио, то о предоплате речи не будет.
Ваши предложения скрыты от других.
PS: смотрим сюда, может новые мысли появятся http://www.dlink.ru/ua/products/8/610.html
Как вариант - возможно использование этого или иных устройств.
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