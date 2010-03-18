Доброго времени суток, веблансеры. Нужен простенький сип-клиент с возможностью 1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться); 2) распознавания сигналов сети (занято, не ...
Маленькая программка с XML на Delphi
Маленькая программка с XML на Delphi - описание и все нужные сделанные формы вложены. Нужно только реализовать функциональность согласно вложенному описанию.
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