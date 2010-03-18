Маленькая программка с XML на Delphi

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  2. Прикладное ПО
Завершен15 заявок398 просмотров

Маленькая программка с XML на Delphi - описание и все нужные сделанные формы вложены. Нужно только реализовать функциональность согласно вложенному описанию.

Delphi
15 лет назад
LRL
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Просто изумитительно. Быстро, четко. Очень понравилось.

Заявки фрилансеров

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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