Доброго времени суток, веблансеры. Нужен простенький сип-клиент с возможностью 1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться); 2) распознавания сигналов сети (занято, не ...
Написать несколько простейших программ
Программа 1
- Указывается путь к папке где есть файлы вида 1.txt 1t.txt 2.txt 2i.txt 2h.txt 3.txt 3h.txt и так далее N.txt
Программа должна удалять все файлы где в названии содержится буква, тоесть в папке после работы программы должны остаться файлы 1.txt 2.txt 3.txt
----------------------------
Программа 2
В папке есть файлики 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt ... N.txt в каждом из которых есть строчки вида
Строчка 1
Строчка 2
Строчка 3
...
Строчка N
Необходимо чтобы программа из файлика 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt ... N.txt рандомно выбиралось разное кол-во строк(От 10 до 70, этот диапазон была возможность менять) и делилось на файлики 1a.txt 1b.txt 1c.txt причем "Строчка 1" и "Строчка 2" В каждом файлике была во всех файликах одинаковая и соответсвовала файлику из которого все видирается (Тобишь 1.txt 2.txt 3.txt и т.д)
Причем если в файлике меньше 10 строк то брала все целиком
----------------------------
Программа 3
В папке после работы Программы 2 есть куча файликов 1a.txt 1b.txt 1c.txt 2a.txt 2b.txt 2c.txt и т.п
Нужно чтобы программа рассортировала эти файлики по папкам, по буквам, тобишь
Папка 1
1a.txt
2a.txt
3a.txt
Папка 2
1b.txt
2b.txt
2c.txt
и тд...
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