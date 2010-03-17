Написать несколько простейших программ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки110 просмотров

Программа 1

- Указывается путь к папке где есть файлы вида 1.txt 1t.txt 2.txt 2i.txt 2h.txt 3.txt 3h.txt и так далее N.txt

Программа должна удалять все файлы где в названии содержится буква, тоесть в папке после работы программы должны остаться файлы 1.txt 2.txt 3.txt

----------------------------

Программа 2

В папке есть файлики 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt ... N.txt в каждом из которых есть строчки вида

Строчка 1

Строчка 2

Строчка 3

...

Строчка N

Необходимо чтобы программа из файлика 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt ... N.txt рандомно выбиралось разное кол-во строк(От 10 до 70, этот диапазон была возможность менять) и делилось на файлики 1a.txt 1b.txt 1c.txt причем "Строчка 1" и "Строчка 2" В каждом файлике была во всех файликах одинаковая и соответсвовала файлику из которого все видирается (Тобишь 1.txt 2.txt 3.txt и т.д)

Причем если в файлике меньше 10 строк то брала все целиком

----------------------------

Программа 3

В папке после работы Программы 2 есть куча файликов 1a.txt 1b.txt 1c.txt 2a.txt 2b.txt 2c.txt и т.п

Нужно чтобы программа рассортировала эти файлики по папкам, по буквам, тобишь

Папка 1

1a.txt

2a.txt

3a.txt

Папка 2

1b.txt

2b.txt

2c.txt

и тд...

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15 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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