Изображение полученное в любом формате должно быть переведено и сохранено в заданном формате (допустим TIF, PDF..., при этом CMYK или RGB и размеры... в общем могут быть изменены все параметры изображения). Параметры берутся из базы, ...
Конвертер данных их txt в exel формат
Есть структурированный txt файл (данные написаны в два столбца). Нужно написать программу, которая бы создавала exel-файл с данными по заданному шаблону. Цена до 10$
Заявки фрилансеров
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