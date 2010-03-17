Программа для изменения формата изображения

Изображение полученное в любом формате должно быть переведено и сохранено в заданном формате (допустим TIF, PDF..., при этом CMYK или RGB и размеры... в общем могут быть изменены все параметры изображения). Параметры берутся из базы, так же могут быть введены вручную. Возможность апдейта базы через интернет. Остальные подробности будут обсуждены при приватном общении.