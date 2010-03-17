Программа 1 - Указывается путь к папке где есть файлы вида 1.txt 1t.txt 2.txt 2i.txt 2h.txt 3.txt 3h.txt и так далее N.txt Программа должна удалять все файлы где в названии содержится ...
Программа для изменения формата изображения
Изображение полученное в любом формате должно быть переведено и сохранено в заданном формате (допустим TIF, PDF..., при этом CMYK или RGB и размеры... в общем могут быть изменены все параметры изображения). Параметры берутся из базы, так же могут быть введены вручную. Возможность апдейта базы через интернет. Остальные подробности будут обсуждены при приватном общении.
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