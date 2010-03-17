Необходимо разработать распаковщик следующих архивов: 1 - Expressor 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, all Algorithms. 2 - UPX 3.03 support dll. 3 - ...
АМ, ЧМ, ФМ модулятор
Необходимо в Матлабе реализовать модуляторы.
Что должно быть в модели:
- задание входного сигнала последовательности нулей и едениц (одинаковая длительность. Для "1" - амплитуда 5, для "0" - 0.5
- модулирование этого сигнала
- на входе - промодулированный сигнал
Цена - 200р
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