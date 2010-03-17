АМ, ЧМ, ФМ модулятор

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Закрыт2 заявки260 просмотров

Необходимо в Матлабе реализовать модуляторы.

Что должно быть в модели:

- задание входного сигнала последовательности нулей и едениц (одинаковая длительность. Для "1" - амплитуда 5, для "0" - 0.5

- модулирование этого сигнала

- на входе - промодулированный сигнал

Цена - 200р

15 лет назад
van-gog
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MaximOgienko
Огиенко 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Корректное описание задачи, оплата по договоренности. Все хорошо.

Заявки фрилансеров

MaximOgienko
Огиенко 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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