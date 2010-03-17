Разработка распаковщика архивов.

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Закрыт3 заявки419 просмотров

Необходимо разработать распаковщик следующих архивов:

1 - Expressor 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, all Algorithms.

2 - UPX 3.03 support dll.

3 - ARM Protector all versions.

Данный модуль распаковки должен быть спроектировался как часть антивирусного движка.

Он получает команду на распаковку заархивированных файлов.

Распаковывает и оставляет для проверки детектором сигнатур.

Перепаковка архива не нужна.

15 лет назад
vvolik
58 лет
20 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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