С++ Бинарное дерево

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки231 просмотр

Потрібно написати орієнтовану програму на мові С++ для управління структурою даних бінарним деревом

Структура елементу (інформаційні поля):

Книжка:

*назва,

*автор,

*рік видання,

*видавництво,

*ціна.

Додаткові методи:

*вставка вузла за назвою;

*вилучення всіх книжок заданого автора;

*вивід всіх книжок вказаного видавництва

e-mail: freelance (at) lbi.org.ua

ICQ: 32I I75 442

skype: Tapac27

Телефон: 0937487615

15 лет назад
kasperi4ok
Тарас 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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