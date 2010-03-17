Разработка управленческой программы

Планируем разработать на мой взгляд, несложную :)) управленческую программу на 1с

Тех. задание прилагается.

В нем говорится об интеграции с VOip. Voip ATC есть, интеграция планируется по карточке клиента.

При адекватном бюджете готовы рассмотреть создание подобной программы на основе интернет-магазина, интеграция будет осуществляться также по карточке клиента.

Хотелось бы уложиться в сроки до одного месяца.

Предварительно оцениваю бюджет в 2000 у.е.