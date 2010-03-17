Необходимо разработать распаковщик следующих архивов: 1 - Expressor 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, all Algorithms. 2 - UPX 3.03 support dll. 3 - ...
Разработка управленческой программы
Планируем разработать на мой взгляд, несложную :)) управленческую программу на 1с
Тех. задание прилагается.
В нем говорится об интеграции с VOip. Voip ATC есть, интеграция планируется по карточке клиента.
При адекватном бюджете готовы рассмотреть создание подобной программы на основе интернет-магазина, интеграция будет осуществляться также по карточке клиента.
Хотелось бы уложиться в сроки до одного месяца.
Предварительно оцениваю бюджет в 2000 у.е.
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