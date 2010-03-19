Система Управления для Таксопарка (PHP,Mysql)

Требуется веб панель для Управления такси

Разработать или доделать что уже есть.

Если делать с нуля, то нужно:

Основные функции:

1. Оформление заказа такси с указание телефона и адреса

2. Определение исполнителя (водителя)

3. Слежение за исполнением заказа. Статусы: водитель назначен, машина подана, клиент уведомлен, движение начато, движение окончено.

4. База водителей с финансовым статусом (возможность выдачи кредита и блокировки при превышении)

5. База диспетчеров с возможностью учета заработной платы, как из процентной ставки, так и из количества заказов) например 1 заказ-10 рублей или % от оформленных заказов

6. Логирование по дате и времени, гибкое разграничение прав доступа к информации и прав ввода данных

7. Финансовая отчетность за определенный период

8. База клиентов, с черным списком

9. Выгрузка данных на сторонние клиенты (приложение на телефон разрабатывает наш java программист, работаете совместно)

Требования:

1) Php+Mysql желательно и Ajax

2) Лёгкий дизайн

3) Хорошее юзабилити

Есть уже работающая в сети система (ГлобалТакси), с которой можно скопировать часть функционала.

Видео по работе в ней вышлю успешным кандидатам.

Если доделывать то, проект выполнен тока на 60%. ExtJS, Mysql

http://taxi.itslek.ru/

Мне нравиться дизайн и юзабилити.

Видео с комментариями по работе в этой системе:

http://narod.ru/disk/18945249000/terminaltaxi.mp4.html

ТЗ (Красным помечено что не выполнено):

http://docs.google.com/Doc?docid=0AW-MxABD_LVTZGZkMnJqZjdfMTYyZjl6aHE3ZzI&hl=en

Работаем вместе с Java программистом (он разрабатывает клиента на мобильные телефоны). API обмена данными на стадии обсуждения.

Срок 30 дней.

Прошу обращатся только людей с возможностью заниматся только этим проектом. При досрочной сдаче - бонусы.

В Отклике прошу указывать примеры Ваших работ по разработке Систем Управления: CMS, ERP, CRM, ERM и пр... (скриншоты)

P.S.

Это Уникальный и долгосрочный проект.

В дальнейшем планируется расширения функционала системы с добавлением различных модулей (GPS, sms, обменник и пр...). И нам будет удобней заказывать эти модули у того-же исполнителя.