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Система Управления для Таксопарка (PHP,Mysql)
Требуется веб панель для Управления такси
Разработать или доделать что уже есть.
Если делать с нуля, то нужно:
Основные функции:
1. Оформление заказа такси с указание телефона и адреса
2. Определение исполнителя (водителя)
3. Слежение за исполнением заказа. Статусы: водитель назначен, машина подана, клиент уведомлен, движение начато, движение окончено.
4. База водителей с финансовым статусом (возможность выдачи кредита и блокировки при превышении)
5. База диспетчеров с возможностью учета заработной платы, как из процентной ставки, так и из количества заказов) например 1 заказ-10 рублей или % от оформленных заказов
6. Логирование по дате и времени, гибкое разграничение прав доступа к информации и прав ввода данных
7. Финансовая отчетность за определенный период
8. База клиентов, с черным списком
9. Выгрузка данных на сторонние клиенты (приложение на телефон разрабатывает наш java программист, работаете совместно)
Требования:
1) Php+Mysql желательно и Ajax
2) Лёгкий дизайн
3) Хорошее юзабилити
Есть уже работающая в сети система (ГлобалТакси), с которой можно скопировать часть функционала.
Видео по работе в ней вышлю успешным кандидатам.
Если доделывать то, проект выполнен тока на 60%. ExtJS, Mysql
Мне нравиться дизайн и юзабилити.
Видео с комментариями по работе в этой системе:
http://narod.ru/disk/18945249000/terminaltaxi.mp4.html
ТЗ (Красным помечено что не выполнено):
http://docs.google.com/Doc?docid=0AW-MxABD_LVTZGZkMnJqZjdfMTYyZjl6aHE3ZzI&hl=en
Работаем вместе с Java программистом (он разрабатывает клиента на мобильные телефоны). API обмена данными на стадии обсуждения.
Срок 30 дней.
Прошу обращатся только людей с возможностью заниматся только этим проектом. При досрочной сдаче - бонусы.
В Отклике прошу указывать примеры Ваших работ по разработке Систем Управления: CMS, ERP, CRM, ERM и пр... (скриншоты)
P.S.
Это Уникальный и долгосрочный проект.
В дальнейшем планируется расширения функционала системы с добавлением различных модулей (GPS, sms, обменник и пр...). И нам будет удобней заказывать эти модули у того-же исполнителя.
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