Необходимо разработать распаковщик следующих архивов: 1 - Expressor 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, all Algorithms. 2 - UPX 3.03 support dll. 3 - ...
Написать программку для генерации статей
Добрый день! Надо написать простенькую програмку для генерации текстовых статей.
Язык делфи или что-то в этом духе. От вас примеры написанных программ...
Программа должна делать следующее
Поле шаблон
тут я буду указывать
Общий шаблон сгенерированной статьи
ТО есть я делаю шаблон
пример:
%name%
-----
%Title%
-----
%Description%
-----
%Keywords%
=====
%text%%text1%
%text2%
%text3%
%text4%
%text1% и т.д.
+++++
Каждая метка будет генерироваться случайно
Например метка %name% будет гененрироваться из текста вида: Привет {саша|миша|гоша}! {Как дела?|Как жизнь?|Как здоровье?}
Каждую метку я также должен править через отдельное поле.
Необходимо,чтобы количество меток я мог бы увеличивать хотя бы до 10. Имеется ввиду именно меток %text%.
Затем должно быть поле указывающее сколько делать раз генерацию
Все данные полученные выводиться в отдельном окне или поле
c возможность сохранения их в отдельный текстовый файл.
Результат работы проги
Пример:
%name%
-----
%Title%
-----
%Description%
-----
%Keywords%
=====
%text%%text1%
%text2%
%text3%
%text4%
%text1% и т.д.
+++++ %name%
-----
%Title%
-----
%Description%
-----
%Keywords%
=====
%text%%text1%
%text2%
%text3%
%text4%
%text1% и т.д.
+++++ %name%
-----
%Title%
-----
%Description%
-----
%Keywords%
=====
%text%%text1%
%text2%
%text3%
%text4%
%text1% и т.д.
+++++
и т.д. В каждом месте стоянии метки сгенерированный текст .......
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