Написать программку для генерации статей

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок278 просмотров

Добрый день! Надо написать простенькую програмку для генерации текстовых статей.

Язык делфи или что-то в этом духе. От вас примеры написанных программ...

Программа должна делать следующее

Поле шаблон

тут я буду указывать

Общий шаблон сгенерированной статьи

ТО есть я делаю шаблон

пример:

%name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%


%text2%

%text3%

%text4%


%text1% и т.д.

+++++

Каждая метка будет генерироваться случайно

Например метка %name% будет гененрироваться из текста вида: Привет {саша|миша|гоша}! {Как дела?|Как жизнь?|Как здоровье?}

Каждую метку я также должен править через отдельное поле.

Необходимо,чтобы количество меток я мог бы увеличивать хотя бы до 10. Имеется ввиду именно меток %text%.

Затем должно быть поле указывающее сколько делать раз генерацию

Все данные полученные выводиться в отдельном окне или поле

c возможность сохранения их в отдельный текстовый файл.

Результат работы проги

Пример:

%name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%


%text2%

%text3%

%text4%


%text1% и т.д.

+++++ %name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%


%text2%

%text3%

%text4%


%text1% и т.д.

+++++ %name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%


%text2%

%text3%

%text4%


%text1% и т.д.

+++++

и т.д. В каждом месте стоянии метки сгенерированный текст .......

Delphi
15 лет назад
s0s0s0s
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fleshmober
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$15
2 дня
Программа выполнена в лучшем варианте Все баги отлажены и т.д. Добавлены все необходимые моменты Человек всегда на связи Адекватен как программист и как человек Спасибо за программу.
Позитивный заказчик. Понятно ставит задачи, работать не мешает, платит без задержек. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

fleshmober
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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