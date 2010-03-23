Написать программку для генерации статей

Добрый день! Надо написать простенькую програмку для генерации текстовых статей.

Язык делфи или что-то в этом духе. От вас примеры написанных программ...

Программа должна делать следующее

Поле шаблон

тут я буду указывать

Общий шаблон сгенерированной статьи

ТО есть я делаю шаблон

пример:

%name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%





%text2%

%text3%

%text4%





%text1% и т.д.

+++++

Каждая метка будет генерироваться случайно

Например метка %name% будет гененрироваться из текста вида: Привет {саша|миша|гоша}! {Как дела?|Как жизнь?|Как здоровье?}

Каждую метку я также должен править через отдельное поле.

Необходимо,чтобы количество меток я мог бы увеличивать хотя бы до 10. Имеется ввиду именно меток %text%.

Затем должно быть поле указывающее сколько делать раз генерацию

Все данные полученные выводиться в отдельном окне или поле

c возможность сохранения их в отдельный текстовый файл.

Результат работы проги

Пример:

%name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%





%text2%

%text3%

%text4%





%text1% и т.д.

+++++ %name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%





%text2%

%text3%

%text4%





%text1% и т.д.

+++++ %name%

-----

%Title%

-----

%Description%

-----

%Keywords%

=====

%text%

%text1%





%text2%

%text3%

%text4%





%text1% и т.д.

+++++

и т.д. В каждом месте стоянии метки сгенерированный текст .......