Программа для создания БД форума

Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb

Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме.

Особенности:

- Программа аватары должна брать из папки (рандомно)

- Ники пользователей должны генерироваться автоматически

- Даты к постам и время также проставляется рандомно, количество постов на юзера также рандомно (Желательно чтобы можно было выбирать диапазон)

В идеале я представлю такое:

Заранее создаю такую структуру форума:

Одна главная папка это и будет сам форум, в этой папке есть еще какое-то количество папок, это будут разделы, в каждом разделе есть еще по 3-5 папок (Это будут уже категории)и в каждой категории уже лежат собственно сами txt файлы, это будут темы. Естественно названия папок соответсвуют названиям категорий/разделов

В папке с программой лежит папка с большим количество аватаров.

1) Я запускаю программу, выбираю главную папку из которой построить форум

2) Выбираю сколько количество юзеров должно быть на форуме

3) Выбираю диапазон дат на которые необходимо раскидать посты

Дальше запускаю программу, и после работы она выдает мне готовый файл импорта БД, с количеством юзеров которое указал, на каждого юзера рандомно раскидываются посты и папку с аватарами которые использованы, я загружаю все это на форум и все - форум работает.

Жду контакты, сроки и цены