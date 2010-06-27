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Программа для создания БД форума
Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb
Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме.
Особенности:
- Программа аватары должна брать из папки (рандомно)
- Ники пользователей должны генерироваться автоматически
- Даты к постам и время также проставляется рандомно, количество постов на юзера также рандомно (Желательно чтобы можно было выбирать диапазон)
В идеале я представлю такое:
Заранее создаю такую структуру форума:
Одна главная папка это и будет сам форум, в этой папке есть еще какое-то количество папок, это будут разделы, в каждом разделе есть еще по 3-5 папок (Это будут уже категории)и в каждой категории уже лежат собственно сами txt файлы, это будут темы. Естественно названия папок соответсвуют названиям категорий/разделов
В папке с программой лежит папка с большим количество аватаров.
1) Я запускаю программу, выбираю главную папку из которой построить форум
2) Выбираю сколько количество юзеров должно быть на форуме
3) Выбираю диапазон дат на которые необходимо раскидать посты
Дальше запускаю программу, и после работы она выдает мне готовый файл импорта БД, с количеством юзеров которое указал, на каждого юзера рандомно раскидываются посты и папку с аватарами которые использованы, я загружаю все это на форум и все - форум работает.
Жду контакты, сроки и цены
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