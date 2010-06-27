Программа для создания БД форума

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок399 просмотров

Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb

Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме.

Особенности:

- Программа аватары должна брать из папки (рандомно)

- Ники пользователей должны генерироваться автоматически

- Даты к постам и время также проставляется рандомно, количество постов на юзера также рандомно (Желательно чтобы можно было выбирать диапазон)

В идеале я представлю такое:

Заранее создаю такую структуру форума:

Одна главная папка это и будет сам форум, в этой папке есть еще какое-то количество папок, это будут разделы, в каждом разделе есть еще по 3-5 папок (Это будут уже категории)и в каждой категории уже лежат собственно сами txt файлы, это будут темы. Естественно названия папок соответсвуют названиям категорий/разделов

В папке с программой лежит папка с большим количество аватаров.

1) Я запускаю программу, выбираю главную папку из которой построить форум

2) Выбираю сколько количество юзеров должно быть на форуме

3) Выбираю диапазон дат на которые необходимо раскидать посты

Дальше запускаю программу, и после работы она выдает мне готовый файл импорта БД, с количеством юзеров которое указал, на каждого юзера рандомно раскидываются посты и папку с аватарами которые использованы, я загружаю все это на форум и все - форум работает.

Жду контакты, сроки и цены

15 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Wcodr
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Человек проявил себя с самой лучшей стороны. Рекомендую как квалифицированного специалиста в своем деле, сделал проект от которого многие программисты отказывались, и сделал даже раньше назначенного срока, превзойдя все мои ожидания. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

Wcodr
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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