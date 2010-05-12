Доработка программы распознования изображений C#

При полном моем незнании области программирования, а также слабых знаний в поставленной мной задачи. Константин помог правильно поставить задачу и написать ТЗ. Взялся за доработку изначально криво написанной программы на не профильном для него языке. Задача была нетривиальная в мало охваченной области математики в части фильтрации изображений, другие исполнители от нее отказывались. На этапе обсуждения проекта не было затянутых переговоров, Исполнитель быстро смог разобраться что мне нужно, обозначил бюджет, дату начала проекта и срок окончания. Бюджет оказался более чем приемлемым, срок как начала так и окончания был выдержан. Так же было приятно получить больше доработок сверх поставленного ТЗ. Сейчас продолжаю с ним сотрудничать.