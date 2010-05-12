Доработка программы распознования изображений C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок496 просмотров

Доработать уже существующую программу распознования изображений, в части фильтрации изхображений с применением новых фильтров, и переход на более сложные изображения.

15 лет назад
Evgenich
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ModernStoic
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$400
14 дней
При полном моем незнании области программирования, а также слабых знаний в поставленной мной задачи. Константин помог правильно поставить задачу и написать ТЗ. Взялся за доработку изначально криво написанной программы на не профильном для него языке. Задача была нетривиальная в мало охваченной области математики в части фильтрации изображений, другие исполнители от нее отказывались. На этапе обсуждения проекта не было затянутых переговоров, Исполнитель быстро смог разобраться что мне нужно, обозначил бюджет, дату начала проекта и срок окончания. Бюджет оказался более чем приемлемым, срок как начала так и окончания был выдержан. Так же было приятно получить больше доработок сверх поставленного ТЗ. Сейчас продолжаю с ним сотрудничать.
Благодарю за положительный отзыв!!!

Заявки фрилансеров

ModernStoic
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программа для создания БД форума

    $100

    Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа на LabView

    Нужна программа программа на LabView которая будет работать с бд MySql(можно с обычным текстовым файлом) 1. Поиск пациента по номеру или фио. 2. Добавление нового пациента 3. Простой расчет пары параметров.

    MySQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать программку для генерации статей

    $15

    Добрый день! Надо написать простенькую програмку для генерации текстовых статей. Язык делфи или что-то в этом духе. От вас примеры написанных программ... Программа должна делать следующее Поле шаблон тут я буду ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доделать отчет и ТЗ по Экспертной системе

    $100

    Тема: Экспертная система оценки показателей качества комплекса технических средств программно- аппаратного диагностического комплекса "ЛУГ"(Локатор утечки газов); Имеются материалы по предметной области, так же недоделанный отчет и техническое задание. Цель закончить отчеты или переделать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка управленческой программы

    $2500

    Планируем разработать на мой взгляд, несложную :)) управленческую программу на 1с Тех. задание прилагается. В нем говорится об интеграции с VOip. Voip ATC есть, интеграция планируется по карточке клиента. При адекватном бюджете ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • С++ Бинарное дерево

    $7

    Потрібно написати орієнтовану програму на мові С++ для управління структурою даних бінарним деревом Структура елементу (інформаційні поля): Книжка: *назва, *автор, *рік видання, *видавництво, *ціна. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Многоуровневые базы данных

    Требуется программист баз данных многоуровневых, с разделением доступа, системой начисления денег с определенных долях от каждого уровня вышестоящим уровням.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад