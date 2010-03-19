Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме. ...
Разработка ПО по защите программного обеспечения
Требуется программист на задачу по написанию программы-протектора.
Основные задачи протектора это работа с ring3, ring0, dll, sys файлами и PE образами.
Технические требования:
• Хороше владение C/C++, Assembler x86;
• Опыт в разработке криптовщиков/протекторов;
Основные задачи:
• Работа протектора на всем семействе ОС MS Windows;
• Поли или метаморфный движок;
• Использование генерации виртуальных машин и CRC сумм;
• Собственный упаковщик;
• Поддержка шифрования;
• Функции антиотладки и антиэмулятора;
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