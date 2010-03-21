Программа записи с экрана (screencapture)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок352 просмотра

Необходимо сделать следюущиую программу:

Возможности программы

1. базовые функции записи видео с экрана (screencapture) и звука как

в open source проекте http://camstudio.org/ (возможно на его базе, если код знаком) или Camtasia

2. возможность на ходу отмотки назад и продолжения записи. то есть к

примеру я записываю видео урок с экрана и сделал ошибку (не то сказал)

то я ставлю паузу (или стоп) и отматываю назад на нужный момент и

нажимаю "продолжить запись".

3. по завершению записи - сохранение и загрузка на наш сервер

4. лимиты записи - 20 минут в день. то есть записывается один ролик на

20 минут или короче.

Если вы делали подобное - дайте ссылку на пример.

15 лет назад
GameEra
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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