Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме. ...
Редактор изображений
Нужно получить исполняемый файл, положив который в папку с исходными изображениями и запустив его, получилось следующее:
-ресайз исходных изображений в папке до размера ШхВ без изменения пропорций, за счет обрезания краев которые не входят в заданную пропорцию
-создание папки new
-сохраненине в папке new обработанных изображений
в приложении скрипт на пхп который это делает, другие функции которые есть в скрипте кроме ресайза не нужны, графического интерфейса вообще не нужно, размеры ШхВ или жестко задать, или предусмотреть указание в конфигурационном файле
предложения дублируйте в ICQ
работа элементарная, поэтому актуальные предложения - быстро и дешево)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доработать уже существующую программу распознования изображений, в части фильтрации изхображений с применением новых фильтров, и переход на более сложные изображения.Завершен15 лет назад
- $500
Необходимо сделать следюущиую программу: Возможности программы 1. базовые функции записи видео с экрана (screencapture) и звука как в open source проекте http://camstudio.org/ (возможно на его базе, если код знаком) ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется программист на задачу по написанию программы-протектора. Основные задачи протектора это работа с ring3, ring0, dll, sys файлами и PE образами. Технические требования: • ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна программа программа на LabView которая будет работать с бд MySql(можно с обычным текстовым файлом) 1. Поиск пациента по номеру или фио. 2. Добавление нового пациента 3. Простой расчет пары параметров.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $15
Добрый день! Надо написать простенькую програмку для генерации текстовых статей. Язык делфи или что-то в этом духе. От вас примеры написанных программ... Программа должна делать следующее Поле шаблон тут я буду ...Завершен15 лет назад
- $1000
Требуется веб панель для Управления такси Разработать или доделать что уже есть. Если делать с нуля, то нужно: Основные функции: 1. Оформление заказа такси с указание телефона ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Тема: Экспертная система оценки показателей качества комплекса технических средств программно- аппаратного диагностического комплекса "ЛУГ"(Локатор утечки газов); Имеются материалы по предметной области, так же недоделанный отчет и техническое задание. Цель закончить отчеты или переделать ...Завершен15 лет назад
Есть исходники, необходима доработка. Подробности при переписке. Для человека с опытом 2-3 часа максимум.Завершен15 лет назад
- $2500
Планируем разработать на мой взгляд, несложную :)) управленческую программу на 1с Тех. задание прилагается. В нем говорится об интеграции с VOip. Voip ATC есть, интеграция планируется по карточке клиента. При адекватном бюджете ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад