Редактор изображений

Нужно получить исполняемый файл, положив который в папку с исходными изображениями и запустив его, получилось следующее:

-ресайз исходных изображений в папке до размера ШхВ без изменения пропорций, за счет обрезания краев которые не входят в заданную пропорцию

-создание папки new

-сохраненине в папке new обработанных изображений

в приложении скрипт на пхп который это делает, другие функции которые есть в скрипте кроме ресайза не нужны, графического интерфейса вообще не нужно, размеры ШхВ или жестко задать, или предусмотреть указание в конфигурационном файле

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