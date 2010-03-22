Экспорт в MDB и DBF

Необходимо написать DLL плагин для программы LeaderTask. Плагин должен экспортировать все данные из прогрммы в форматы MDB и DBF

Как создать плагин:

В папке LeaderTask лежат два файла необходимых для сборки библиотеки (dll)

1. PluginElems.h - файл с описаниями доступных интерфейсов для плагина

2. lt_plugins.lib - линковочный файл библиотеки для доступа к функциям интерфейса

3. Собрать библиотеку dll, сменить расширение на ltdll

Как установить плагин:

1. В папке программы создать папку Plugins

2. Скопировать в эту файл плагина (*.ltdll)

3. Перезапустить LeaderTask

4. Появится меню Инструменты, в котором выбрать пункт меню этого плагина

Во вложении исходные коды плагина:

- экспорт/импорт задач в XML, написанный на Visual C++ 6, с использованием языка С++

- текущее описание плагинов позволяет писать плагины на языках С/С++

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