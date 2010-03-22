Простая программка для отправки данных в MySQL

$100
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  2. Прикладное ПО
Закрыт26 заявок424 просмотра

Написать несложную программку для отправки данных с локальной машины в удаленную базу MySQL.

MySQL
15 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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