Компонента для 1С

Рассматривается три варианта реализации:

1) Компонента слушает сокет и передает строки на внутреннюю процедуру 1С.

2) Компонента является универсальной, работает с любым СОМ-объектом, который сообщил ей на какой метод СОМ-объекта нужно передавать строку.

3) Библиотека для работы с сокетами в 1С.

Предпочтительно Delphi.