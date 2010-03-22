Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме. ...
Компонента для 1С
Рассматривается три варианта реализации:
1) Компонента слушает сокет и передает строки на внутреннюю процедуру 1С.
2) Компонента является универсальной, работает с любым СОМ-объектом, который сообщил ей на какой метод СОМ-объекта нужно передавать строку.
3) Библиотека для работы с сокетами в 1С.
Предпочтительно Delphi.
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