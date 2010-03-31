Несколько программ на делфи

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка174 просмотра

Нужно сделать 3 программы на делфи

вариант 1

задания 4,5,6

курсовая в делфи (консоль)

вариант 1

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срок на все - 7 дней

Delphi
15 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Очень доволен сотрудничеством. Всегда на связи, пунктуален, исполнителен. Буду дальше сотрудничать. Рекомендую
Было приятно иметь дело. Лекгость в общении, четкое задание, своевременная оплата - все, что нужно для плодотворной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество =)

Заявки фрилансеров

rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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