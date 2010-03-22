Нужна прога на Python или Perl или чем нибудь, что без проблем можно запустить под Ubuntu. Есть база sqlite. Нужно: * выгрузить из нее данные в mysql * выгрузить из ...
Программа для работы с БД
Нужна гибко настраиваемая программа для работы с базой данных. Желательно кроссплатформенная, в качестве базы sqlite.
ТЗ в файле. Срок - строго до конца марта, в связи с чем ежедневные отчеты об успехах. Если сроки будут затягиваться - буду менять программиста без какой либо оплаты, так что реально оценивайте ваши силы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно сделать программу подобно Textkit или Зеброид. Коротко: Задача программы: генерация csv файла из данных, введенных в поля программы, сохранение csv в кодировке utf-8 Программа из загруженного массива текста ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен кроссплатформеный парсер с исходниками..куплю у кого есть готовый или обсужу разработку в л.сЗавершен15 лет назад
- $60
Нужно сделать 3 программы на делфи вариант 1 задания 4,5,6 курсовая в делфи (консоль) вариант 1 Все задания прикреплены оставляйте контакты и цены ...Завершен15 лет назад
Рассматривается три варианта реализации: 1) Компонента слушает сокет и передает строки на внутреннюю процедуру 1С. 2) Компонента является универсальной, работает с любым СОМ-объектом, который сообщил ей на какой метод СОМ-объекта нужно передавать строку. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Написать несложную программку для отправки данных с локальной машины в удаленную базу MySQL.Прикладное ПО26 заявокЗакрыт15 лет назад
Дописать vb.net блог linkwheel poster. цена в час работы?Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно написать программу или скрипт для регистрации освобождающихся доменов через определённого регистратора. (или с ручным указанием регистратора) Функционал: - Можно указывать список доменов для регистрации. - Скрипт/Программа проверять в whois через ...Закрыт15 лет назад
Необходимо написать DLL плагин для программы LeaderTask. Плагин должен экспортировать все данные из прогрммы в форматы MDB и DBF Как создать плагин: В папке LeaderTask лежат два файла необходимых ...Закрыт15 лет назад
Нужно получить исполняемый файл, положив который в папку с исходными изображениями и запустив его, получилось следующее: -ресайз исходных изображений в папке до размера ШхВ без изменения пропорций, за счет обрезания краев которые ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад