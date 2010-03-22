Программа для работы с БД

Нужна гибко настраиваемая программа для работы с базой данных. Желательно кроссплатформенная, в качестве базы sqlite.

ТЗ в файле. Срок - строго до конца марта, в связи с чем ежедневные отчеты об успехах. Если сроки будут затягиваться - буду менять программиста без какой либо оплаты, так что реально оценивайте ваши силы.