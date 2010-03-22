Программа для работы с БД

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки430 просмотров

Нужна гибко настраиваемая программа для работы с базой данных. Желательно кроссплатформенная, в качестве базы sqlite.

ТЗ в файле. Срок - строго до конца марта, в связи с чем ежедневные отчеты об успехах. Если сроки будут затягиваться - буду менять программиста без какой либо оплаты, так что реально оценивайте ваши силы.

SQLite
15 лет назад
egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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