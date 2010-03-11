Скорректировать запрос в 1с 8

$20
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки153 просмотра

По следам задачи http://www.weblancer.net/projects/178768.html, надо исправить 2 запроса:

1. Исправить запрос по выборке безнальных операций - добавить информацию о контрагенте

2. Исправить запрос по выборке актов - добавить номер договора и контрагента

Работа предполагается с повременной оплатой - мы встречаемся в скайпе, я кидаю текст запроса, исполнитель говорит что надо исправить. я исправляю, сразу проверяю.

Оплата повременная, время округляется вверх до ближайших 10 минут.

Просьба указывать стоимость часа работы.

С предыдущим исполнителем - проблема с его доступностью. У меня на домашнем компьютере 1С нет вообще, на рабочий компьютер где стоит выгрузка, мне надо специально ехать, а с предыдущим исполнителем - методика отлавливать исполнителя в скайпе посреди ночи, получить указания, потом днем ехать ставить, потом опять ночью ловить в скайпе исполнителя - бррр. Поэтому договариваемся о встрече в скайпе, встречаемся, все делаем, сразу проверяем.

HTML
15 лет назад
x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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