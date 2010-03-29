Разработка модуля регистрации в yandex

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок214 просмотров

Требуется программа на C# - регистрация в Яндекс.

По нажатию в форме добавить, должна появиться каптча, и поле для

ввода, вводим, нажимаем применить, опять предлагается ввод. Если что

не так - сообщение об ошибке. Повторите ввод каптчи. Или Exeption.

15 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
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1 день
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Заявки фрилансеров

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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