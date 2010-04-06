Нпаисать программу - почтовый клиент по ТЗ

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Завершен21 заявка398 просмотров

Требуется написать почтовый клиент по ТЗ.

Некоторые возможности: - отправка писем по таймингу, через определённые заданные промежутки времени.

Работа со списком адресов клиентов.

Поддержка большого количества почтовых аккаунтов.

Редактор писем. Сохранение шаблонов.

Подробное описание функционала в ТЗ.

Связь по АСЕ или ЛС.

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$20
2 дня
Всё отлично на высоком профессиональном урвне! Рекомендую, как ответственного и грамотного специалиста.
Т.з. конкретное, оплата - без задержек, рекомендую как ответственного заказчика

Заявки фрилансеров

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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