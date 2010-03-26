Нужен AUTORUN.INF

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки228 просмотров

Здравствуйте!

Задача банальная, но тем не менее нужна помощь спеца: необходимо записать на DVD презентацию смонтированную в PowerPoint. Необходимо чтобы когда ставишь диск в проигрыватель начиналась презентация. Как пишиться AUTORUN.INF понятно, но... Команда "открыть" для файла РowerРoint открывает файл в редакторе, а надо чтобы открывалась презентация. Собственно, надо написать правильный AUTORUN.INF

PowerPoint
15 лет назад
piknik
Ден 
51 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

UDSnake
Тимур 
32 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо! Справился на 10 баллов!
Все хорошо:)

Заявки фрилансеров

UDSnake
Тимур 
32 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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