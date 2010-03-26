Нужен AUTORUN.INF

Здравствуйте!

Задача банальная, но тем не менее нужна помощь спеца: необходимо записать на DVD презентацию смонтированную в PowerPoint. Необходимо чтобы когда ставишь диск в проигрыватель начиналась презентация. Как пишиться AUTORUN.INF понятно, но... Команда "открыть" для файла РowerРoint открывает файл в редакторе, а надо чтобы открывалась презентация. Собственно, надо написать правильный AUTORUN.INF