Примитивная программа мне нужна программа, которая должна работать через интернет, чтобы в ней содержалась база данных, с возможностью вносить в нее данные, изменять их и удалять. т.к. программа предназначена для склада ресторана, необходимо чтобы ...
Нужен AUTORUN.INF
Здравствуйте!
Задача банальная, но тем не менее нужна помощь спеца: необходимо записать на DVD презентацию смонтированную в PowerPoint. Необходимо чтобы когда ставишь диск в проигрыватель начиналась презентация. Как пишиться AUTORUN.INF понятно, но... Команда "открыть" для файла РowerРoint открывает файл в редакторе, а надо чтобы открывалась презентация. Собственно, надо написать правильный AUTORUN.INF
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