Поиск pppoe провайдеров на всех сетевых интерф.

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Требуется написать программу на заказ: на платформах win и linux.

Требуется знание ip и подробностей протокола pppoe.

Программа должна осуществлять поиск pppoe провайдеров на всех сетевых интерфейсах, и отсылку пакетов с протоколированием ответа провайдера: отослано-отвечено... Необходимы два режима работы: типа ping (проверка 1 сек) и типа flood пинг (полная загруженность сетевого интерфейса). Возможность выбора рандомных mac-адресов, каждый пакет со случайным mac-адресом. Протоколы в любом виде в файл, как вам лучше. Интерфейс программы: Командная строка с параметрами типа:

-p (пинг)

-f (флуд)

-o file

-r (рандомный адрес)

Программа требуется для тестирования нагрузки pppoe сетей.

Сколько это по цене и по времени?

Linux
15 лет назад
Avil
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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