Суть задания . Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию . ...
Поиск pppoe провайдеров на всех сетевых интерф.
Требуется написать программу на заказ: на платформах win и linux.
Требуется знание ip и подробностей протокола pppoe.
Программа должна осуществлять поиск pppoe провайдеров на всех сетевых интерфейсах, и отсылку пакетов с протоколированием ответа провайдера: отослано-отвечено... Необходимы два режима работы: типа ping (проверка 1 сек) и типа flood пинг (полная загруженность сетевого интерфейса). Возможность выбора рандомных mac-адресов, каждый пакет со случайным mac-адресом. Протоколы в любом виде в файл, как вам лучше. Интерфейс программы: Командная строка с параметрами типа:
-p (пинг)
-f (флуд)
-o file
-r (рандомный адрес)
Программа требуется для тестирования нагрузки pppoe сетей.
Сколько это по цене и по времени?
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