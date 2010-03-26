Нап. программу по работе c exel

Суть задания .

Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию .

Затем нужно написать программу , которая преобразоввывает файлы в экселе полученные после работы программы Visual.Web.Ripper.v2.10.3 к виду :

1 ячейка- название статьи

2ячейка справа – краткое описание статьи

3ячейка справа – статья

4- название картинки (маленькая)

5- название картинки большой

каждая следующая строчка , следующая статья