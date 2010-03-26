ТЗ для ПП "АРМ юриста»

1. Введение

1.1. Наименование программы

Наименование программы: "Авоматизированное рабочее место юриста"

1.2. Назначение и область применения

Программа предназначена для автоматизации рабочего места юриста: оптимизация работы юриста при проведении консультации, ведения проектов и судебных дел, расчет стоимости услуг, учет времени и расходов. Программа является индивидуальной.

2. Требования к программе

2.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

2.1.1. Вход в программу для юриста через пароль.

2.1.2. Создание карточки клиента: общая информация о клиенте, контактная информация.

2.1.2.1. Создание карточки дела (проекта): информация о наименовании дела (проекта), о дате начала и окончания дела., кол-ве дней в производстве. В карточке дела указываются все услуги оказанные по делу и все затраты которые по нему понесены, заметки по делу.

2.1.3. Поиск в БД клиентов и проектов.

2.1.4. Возможность «прикреплять» к карточке дела (проекта) текстовые и графические файлы.

2.1.5. Организация справочника услуг, затрат и их стоимостей, стоимость услуг должна предусматриваться как почасовая так и фиксированная.

2.1.6. Расчет стоимости услуг. Возможность корректировки услуг и стоимости, возможность предоставлять скидку.

2.1.7. Отражение в карточке дела всех оказанных услуг с указанием даты оказания, наименования, кол-ва, стоимости, итоговая стоимость всех оказанных услуг

2.1.8. Возможность распечатки отчетов и выписок.

Требования к организации входных данных: защита системы от ввода некорректных данных.

Требования к организации выходных данных: должны выводится в виде, удобном для пользователей – карточка дела (проекта), счета за услуги, выписки и отчеты.

2.2. Требования к надежности

2.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

а) организацией бесперебойного питания технических средств;

2.2.2. Время восстановления после отказа

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать 30-ти минут при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

2.2.3. Отказы из-за некорректных действий пользователей системы

При разработке программы должна быть исключена возможность действий оператора, способных привести к сбою системы.

3. Условия эксплуатации

3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации

3.2. Требования к квалификации и численности персонала

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, -конечный пользователь программы — оператор. Системный администратор должен иметь высшее профильное образование и сертификаты компании-производителя операционной системы.

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств

3.3.1. В состав технических средств должен входить IВМ-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), выполняющий роль сервера, включающий в себя:

3.3.1.1. процессор 1.6Hz, не менее;

3.3.1.2. оперативную память объемом, 512Мб, не менее;

3.3.1.3. HDD, 1 Гигабайт;

3.3.1.4. операционную систему Windows XP или Windows 7;

3.4.1. Требования к запросам пользователей данных из базы

Пользователи и администраторы работают с базой данных через интерфейс.

Администраторы системы должны иметь возможность Пользователи системы должны иметь возможность производить поиск по БД, просматривать детальную информацию по каждому результату выборки, редактировать карточки дела и карточки дел (проектов).

4. Требования к программной документации

4.1. Предварительный состав программной документации

Состав программной документации должен включать в себя:

4.1.1. техническое задание;

4.1.2. программу и методики испытаний;

4.1.3. код программы.

5. Технико-экономические показатели

5.1. Экономические преимущества разработки

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитываются.

6. Стадии и этапы разработки

6.1. Стадии разработки

Разработка должна быть проведена в три стадии:

1. разработка технического задания;

2. рабочее проектирование;

3. внедрение.

6.2. Этапы разработки

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания.

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:

1. разработка программы;

2. разработка программной документации;

3. испытания программы.

На стадии внедрения должен быть выполнен этап разработки подготовка и передача программы.

6.3. Содержание работ по этапам

На этапе разработки технического задания должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

1. постановка задачи;

2. определение и уточнение требований к техническим средствам;

3. определение требований к программе;

4. определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё;

5. согласование и утверждение технического задания.

На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по программированию (кодированию) и отладке программы.

На этапе разработки программной документации должна быть выполнена разработка программных документов в соответствии с требованиями к составу документации.

На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ:

1. разработка, согласование и утверждение и методики испытаний;

2. проведение приемо-сдаточных испытаний;

3. корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах Заказчика.

7. Порядок контроля и приемки

7.1. Виды испытаний

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте Заказчика в оговоренные сроки.

Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком Программы и методик испытаний.

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик и Исполнитель документируют в Протоколе проведения испытаний

7.2. Общие требования к приемке работы

На основании Протокола проведения испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком подписывает Акт приемки-сдачи программы в эксплуатацию. Авторские права переходят к заказчику в полном объеме.

Примечание: интерфейс нравится как в программе http://www.chaossoftware.com/legal_billing.html также устраивается порядок введения оказанных услуг (по времени) и отчет.