Суть задания . Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию . ...
АРМ Юриста
ТЗ для ПП "АРМ юриста»
1. Введение
1.1. Наименование программы
Наименование программы: "Авоматизированное рабочее место юриста"
1.2. Назначение и область применения
Программа предназначена для автоматизации рабочего места юриста: оптимизация работы юриста при проведении консультации, ведения проектов и судебных дел, расчет стоимости услуг, учет времени и расходов. Программа является индивидуальной.
2. Требования к программе
2.1. Требования к функциональным характеристикам
Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:
2.1.1. Вход в программу для юриста через пароль.
2.1.2. Создание карточки клиента: общая информация о клиенте, контактная информация.
2.1.2.1. Создание карточки дела (проекта): информация о наименовании дела (проекта), о дате начала и окончания дела., кол-ве дней в производстве. В карточке дела указываются все услуги оказанные по делу и все затраты которые по нему понесены, заметки по делу.
2.1.3. Поиск в БД клиентов и проектов.
2.1.4. Возможность «прикреплять» к карточке дела (проекта) текстовые и графические файлы.
2.1.5. Организация справочника услуг, затрат и их стоимостей, стоимость услуг должна предусматриваться как почасовая так и фиксированная.
2.1.6. Расчет стоимости услуг. Возможность корректировки услуг и стоимости, возможность предоставлять скидку.
2.1.7. Отражение в карточке дела всех оказанных услуг с указанием даты оказания, наименования, кол-ва, стоимости, итоговая стоимость всех оказанных услуг
2.1.8. Возможность распечатки отчетов и выписок.
Требования к организации входных данных: защита системы от ввода некорректных данных.
Требования к организации выходных данных: должны выводится в виде, удобном для пользователей – карточка дела (проекта), счета за услуги, выписки и отчеты.
2.2. Требования к надежности
2.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы
Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:
а) организацией бесперебойного питания технических средств;
2.2.2. Время восстановления после отказа
Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать 30-ти минут при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.
Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.
2.2.3. Отказы из-за некорректных действий пользователей системы
При разработке программы должна быть исключена возможность действий оператора, способных привести к сбою системы.
3. Условия эксплуатации
3.1. Климатические условия эксплуатации
Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации
3.2. Требования к квалификации и численности персонала
Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, -конечный пользователь программы — оператор. Системный администратор должен иметь высшее профильное образование и сертификаты компании-производителя операционной системы.
3.3. Требования к составу и параметрам технических средств
3.3.1. В состав технических средств должен входить IВМ-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), выполняющий роль сервера, включающий в себя:
3.3.1.1. процессор 1.6Hz, не менее;
3.3.1.2. оперативную память объемом, 512Мб, не менее;
3.3.1.3. HDD, 1 Гигабайт;
3.3.1.4. операционную систему Windows XP или Windows 7;
3.4.1. Требования к запросам пользователей данных из базы
Пользователи и администраторы работают с базой данных через интерфейс.
Администраторы системы должны иметь возможность Пользователи системы должны иметь возможность производить поиск по БД, просматривать детальную информацию по каждому результату выборки, редактировать карточки дела и карточки дел (проектов).
4. Требования к программной документации
4.1. Предварительный состав программной документации
Состав программной документации должен включать в себя:
4.1.1. техническое задание;
4.1.2. программу и методики испытаний;
4.1.3. код программы.
5. Технико-экономические показатели
5.1. Экономические преимущества разработки
Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитываются.
6. Стадии и этапы разработки
6.1. Стадии разработки
Разработка должна быть проведена в три стадии:
1. разработка технического задания;
2. рабочее проектирование;
3. внедрение.
6.2. Этапы разработки
На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания.
На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:
1. разработка программы;
2. разработка программной документации;
3. испытания программы.
На стадии внедрения должен быть выполнен этап разработки подготовка и передача программы.
6.3. Содержание работ по этапам
На этапе разработки технического задания должны быть выполнены перечисленные ниже работы:
1. постановка задачи;
2. определение и уточнение требований к техническим средствам;
3. определение требований к программе;
4. определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё;
5. согласование и утверждение технического задания.
На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по программированию (кодированию) и отладке программы.
На этапе разработки программной документации должна быть выполнена разработка программных документов в соответствии с требованиями к составу документации.
На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ:
1. разработка, согласование и утверждение и методики испытаний;
2. проведение приемо-сдаточных испытаний;
3. корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.
На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах Заказчика.
7. Порядок контроля и приемки
7.1. Виды испытаний
Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте Заказчика в оговоренные сроки.
Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком Программы и методик испытаний.
Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик и Исполнитель документируют в Протоколе проведения испытаний
7.2. Общие требования к приемке работы
На основании Протокола проведения испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком подписывает Акт приемки-сдачи программы в эксплуатацию. Авторские права переходят к заказчику в полном объеме.
Примечание: интерфейс нравится как в программе http://www.chaossoftware.com/legal_billing.html также устраивается порядок введения оказанных услуг (по времени) и отчет.
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