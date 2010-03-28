Суть задания . Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию . ...
1С УТ 10.3.9.4 Доработка Внешней Обработки
1С УТ 10.3.9.4 - без изменений.
Предоставляю - настроенную конфигурацию, excel фаил и обработку .
Есть полностью рабочая внешняя обработка, которая создаёт и обновляет номенклатуру в 1С УТ из excel файла.
1 - Необходимо в этой обработке поменять логику, в данный момент она проверят на уникальность Артикул товара, нужно поменять на Код.
2 - При создании номенклатуры, все позиции должны создаваться с галочкой - Вести учёт. по доп харакетристикам.
Выбранный исполнитель
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