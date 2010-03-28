1С УТ 10.3.9.4 Доработка Внешней Обработки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки133 просмотра

1С УТ 10.3.9.4 - без изменений.

Предоставляю - настроенную конфигурацию, excel фаил и обработку .

Есть полностью рабочая внешняя обработка, которая создаёт и обновляет номенклатуру в 1С УТ из excel файла.

1 - Необходимо в этой обработке поменять логику, в данный момент она проверят на уникальность Артикул товара, нужно поменять на Код.

2 - При создании номенклатуры, все позиции должны создаваться с галочкой - Вести учёт. по доп харакетристикам.

15 лет назад
Neutral2008
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

stanvs
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Справился с работой быстро, без лишних вопросов. Сделал работу как было указано в ТЗ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

stanvs
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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