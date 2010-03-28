1С УТ 10.3.9.4 Доработка Внешней Обработки

1С УТ 10.3.9.4 - без изменений.

Предоставляю - настроенную конфигурацию, excel фаил и обработку .

Есть полностью рабочая внешняя обработка, которая создаёт и обновляет номенклатуру в 1С УТ из excel файла.

1 - Необходимо в этой обработке поменять логику, в данный момент она проверят на уникальность Артикул товара, нужно поменять на Код.

2 - При создании номенклатуры, все позиции должны создаваться с галочкой - Вести учёт. по доп харакетристикам.